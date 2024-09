Da Laurino al mondo dello spettacolo. Gianfranco Bruno “l’artigiano dell’allegria”

Nel caos frenetico del quotidiano, riuscire a incontrare qualcuno capace di regalare un sorriso sincero e far brillare gli occhi di gioia è un dono straordinario. Questa capacità di diffondere felicità è un talento che alcuni possiedono per natura, mentre altri, come veri artigiani dell’allegria, scelgono di trasformarla in una professione. Tra questi guardiani della felicità vi è Gianfranco Bruno, un nome noto nel mondo dell’animazione e dello spettacolo, originario di Laurino e portatore di una gentilezza e professionalità senza pari.

Con una carriera pluriennale alle spalle, ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua straordinaria capacità di coinvolgere ed emozionare. La sua passione per l’animazione è nata dapprima dall’oratorio e dall’esperienza come catechista, per poi fiorire in prestigiosi villaggi turistici e trasmissioni televisive di successo come Cuochi d’Italia, Venti anni che siamo italiani, Quelli che il calcio, The Voice e Sanremo, Stasera Tutto è Possibile. Ma la vera magia di Gianfranco va oltre la sua bravura sul palco. Il suo cuore generoso e la sua sensibilità infinita lo hanno portato ad abbracciare il mondo con amore e compassione, tanto da arrivare in Africa per stare a contatto con i bambini del posto che gli hanno cambiato completamente la sua visione di vita. La sua ispirazione, racconta lui stesso, proviene da tante fonti diverse e tra i suoi desideri più fervidi c’è quello di ritornare in Africa, terra di colori, suoni e profumi intensi che hanno segnato il suo cammino e che continuano a nutrire la sua anima. Un momento significativo nella vita di Gianfranco è stato l’incontro con l’ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso in Congo. Quell’empatia immediata si trasformò in un’amicizia forte, culminata con la visita di Attanasio in Cilento segnando un legame che continua a vivere nel ricordo di Gianfranco.

Attualmente, Gianfranco si prepara ad affiancare Amadeus nella sua nuova avventura su Canale 9. Ai giovani aspiranti animatori, consiglia di intraprendere il percorso nei villaggi turistici, specialmente per i più timidi, mentre ai genitori suggerisce di lasciare ai figli la libertà di scegliere il loro futuro, con il compito primario di educarli e sostenerli lungo il cammino.