Sovraffollamento carceri: Basilicata al settimo posto, si esprimono anche i sindacati

Anche per la Basilicata si registrano dati negativi per il sovraffollamento delle carceri: secondo la classifica nazionale elaborata dall’Associazione “Luca Coscioni” con i dati raccolti dal Ministero della Giustizia, la regione lucana si piazza al settimo posto. In Basilicata, secondo il Sappe (Sindacato Polizia Penitenziaria), si contano 100 detenuti a Potenza per 60 posti, 180 a Matera per 132 posti, 182 a Melfi per 138 posti mentre nell’unico istituto penitenziario minorile, quello di Potenza, gli ospiti sono 18 su una disponibilità di 17 posti.

In merito alla situazione sul carcere di Matera ( che rientra nella gestione della Regione Puglia che occupa il primo posto per sovraffollamento in Italia) si è espresso anche l’Uspp nella figura del segretario interregionale di Puglia e Basilicata, Vito Messina: ”C’è una situazione di sovraffollamento e di carenza di organici, che rendono problematica e difficile la gestione del carcere, affidata a un organico di 90 addetti di polizia penitenziaria a fronte di circa 200 detenuti” e continua “L’organico del personale dovrebbe avere almeno 30 persone in più, mentre i detenuti dovrebbero essere 130. Anche la struttura necessita di adeguamenti e non è possibile, a causa della carenza di organico, attivare progetti di inclusione”.