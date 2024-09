Videosorveglianza urbana a Sant’Arsenio: 47 telecamere per la sicurezza dei cittadini

Uno sforzo finanziario notevole, quello compiuto da parte del Comune di Sant’Arsenio, per la realizzazione del progetto di estensione della videosorveglianza urbana. Si tratta un di un progetto che prevede l’impiego di circa 47 telecamere, che saranno dislocate in punti strategici del territorio urbano di Sant’Arsenio, e che si distinguono per funzione: dome, di contesto e lettura targhe.

Sono stati individuati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, con la fattiva collaborazione della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, guidata dal Comandante Andrea Santoro, i punti strategici del territorio urbano dove installare i vari tipi di telecamere secondo la loro funzionalità. Oltre alla Piazza principale del paese, il sistema di videosorveglianza sarà installato agli ingressi del paese, nei pressi degli istituti scolastici e della palestra comunale, in alcune zone della parte alta del paese, nell’area cimiteriale e nell’area pip. La centrale operativa del sistema di videosorveglianza sarà collocata nel Municipio.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto, che si è tenuta nell’aula consiliare “Nicola Costa” del Comune di Sant’Arsenio, hanno preso parte il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, il vice sindaco, Andrea Vricella, il consigliere comunale con delega alla sicurezza, Gianluca Baccelliere, il Comandante della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, Andrea Santoro, il Direttore Responsabile Tecnico della società “Its”, l’ingegnere Paolo Esposito e l’architetto Gerardina Forlenza dell’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Arsenio. Presenti anche il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Biscotti e la consigliera comunale Rosanna Pistone.

Si tratta di un ‘iniziativa che mira a garantire maggiore sicurezza per i cittadini e a tutelare il patrimonio artistico e naturalistico della nostra comunità. La decisione di ampliare il sistema di videosorveglianza è stata motivata dalla necessità di rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della comunità , in linea con le funzione di controllo del territorio da parte.