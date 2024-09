A San Rufo la prima edizione della cena di beneficenza “Aggiungi un posto a tavola!”

Si terrà il 21 settembre a San Rufo presso via Giuseppe Garibaldi la prima edizione di “Aggiungi un posto a tavola” l’evento promosso da Don Nicola parroco di Santa Maria Maggiore. L’evento ha come obiettivo il sostegno dell’associazione ‘Ascoltami’ e infatti l’intero ricavato sarà devoluto ad ‘Ascoltami’ associazione nata con l’obiettivo di aiutare bambini e persone speciali. La cena di beneficenza sarà strutturata con un primo piatto, un secondo piatto e infine dolce e bibite al costo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. I posti saranno limitati pertanto si consiglia l’acquisto dei biglietti entro il 14 settembre. La parola d’ordine di questa edizione è #insiemesivince ed è per questo che tutta la comunità di San Rufo con il sostegno di Don Nicola e la Pro Loco si è dato vita a questo evento promosso non solo per aiutare e sostenere economicamente l’associazione ma anche per sensibilizzare l’intera comunità riguardo a tematiche così importanti come le diverse forme di disabilità, il sostegno di persone speciali e delle loro famiglie.



Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi al Parroco Don Nicola.