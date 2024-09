Il capitano dei carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, si presenta: “Parole d’ordine: professionalità e umanità”

Il nuovo capitano dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina Veronica Pastori si è presentata questa mattina alla stampa. Arriva dalla guida dell’aliquota Radiomobile di Vibo Valentia e vanta anche una missione all’estero. Essere donna o uomo non è una caratteristica importante è importante essere carabiniere e avere valori umani e professionali.

“La mia è semplicemente una continuità di presenza dell’Arma dei carabinieri nel territorio, non contano il sesso o l’età, conta essere carabinieri quindi essere professionali e umani”, ha risposto. Arriva dall’esperienza in Calabria il nuovo comandante e da una settimana circa si è insediata alla guida di una Compagnia che ha al suo interno 12 stazioni e un territorio vasto dal punto di vista geografico che va da Sant’Angelo a Fasanelle fino a Buonabitacolo-Casalbuono e fino a Petina. “La nostra presenza sul territorio sarà costante e sempre a servizio del cittadino – ha aggiunto ancora il capitano Pastori -, l’Arma da 200 anni è tra la gente e per la gente. Continueremo a fare quest’azione ancora e anche qui nel territorio valdianese. I cittadini devono capire che possono e devono fidarsi di noi”. Il capitano conosce già bene le peculiarità del territorio sia per quanto concerne la criminalità organizzata sia per gli episodi di microcriminalità così come sa dell’assenza della Procura nel comprensorio. “Un’area vasta anche per i movimenti, dovremo collegarci alla Procura di Lagonegro e al Comando di Salerno, ma non ci saranno problemi in tal senso. Siamo consci di dove operiamo e di cosa dobbiamo fare”.