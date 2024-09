Ancora fiamme a Giovi. Alle 12:30 i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti per estinguere le fiamme che minacciavano le abitazioni in località San Rocco.

In un’area privata di circa 5000 mt² utilizzata praticamente come discarica abusiva, i caschi rossi hanno bonificato le sterpaglie e i rifiuti presenti sul terreno. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per risalire ai proprietari.