Il buccinese Gianni Al Pacino Look Maker dei Vip da Sanremo alla RAI: “Ai giovani dico siate ambiziosi”

Giovanni Sciarrillo, questo il suo vero nome, è in arte Gianni Al Pacino, volto noto da tempo nel mondo dell’hair stylist e make up dei Vip. Lui che parte proprio dal volto per disegnare e ideare il look ideale, spesso non seguendo le mode ma la psicologia e le geometrie della persona.

Gianni è un talento che a sedici anni è partito da Buccino, sua terra natìa per cambiare vita. La tenacia, l’ambizione e un pizzico di fortuna lo hanno portato fino a Sanremo dove lavora da oltre 20 anni fino all’approdo in RAI.

“Un taglio a tutto, ma mai alle proprie radici” è la frase che si legge sulla targa che gli è stata donata dal Comune di Buccino quest’ estate. Sì, perchè Gianni ritorna sempre al suo paese per abbracciare gli affetti familiari e gli amici di sempre.

Partito a sedici anni da Buccino arriva prima a Torino dove dopo non pochi sacrifici apre un primo salone. E’ a Torino che un amico scherzosamente inizia a chiamarlo Al Pacino, nome che diventerà il suo brand garantendone la fama. Succedono degli eventi nella vita di Giovanni che cambieranno davvero la rotta delle cose: arriva a Sanremo dove accade un avvenimento che ha dell’incredibile. Quando è lì erroneamente apre una porta, quella della sala stampa, questo lo porterà all’incontro con Ilio Masprone che gli cambierà la vita.

Poi, un appello, Gianni Al Pacino lo rivolge ai giovani, specie suoi conterranei: “Per una carriera come la mia bisogna avere fame, è l’ambizione che ti porta a raggiungere importanti risultati”.

L’incontro indimenticabile con Robert De Niro, incuriosito dall’ “Al Pacino curatore d’immagine dei Vip” e le solide amicizie con Annalisa Minetti, Pupo, Toto Cotugno insieme all’amore per la terra d’origine e per la mamma e il papà sono la splendida cornice di un uomo che oltre l’Hair Styling e il look dei Vip è riconoscente verso chi lo ha sempre sostenuto e apprezzato.