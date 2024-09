Confiscati beni alla camorra per oltre 2 milioni di euro nel Salernitano

La direzione investigativa antimafia sezione operativa di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di beni immobili per oltre due milioni di euro riconducibili a Carlo Montella, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Parma per omicidio pluriaggravato continuato, associazione di tipo camorristico, usura, estorsione ed altro.

Il tribunale del riesame, in presenza dell’accertata pericolosità sociale “qualificata” del proposto ha disposto la confisca di beni immobili e disponibilità economiche riconducibili a Montella, da ritenersi provento delle attività illecite per lungo tempo svolte dal medesimo, atteso che le complesse ed articolate indagini patrimoniali svolte dagli investigatori ed analisti della Dia hanno evidenziato una evidente sproporzione tra il patrimonio e le capacità reddituali del prevenuto e dei suoi familiari.

Il tribunale di Salerno ha quindi emesso decreto di confisca oggi posto in esecuzione, che ha colpito svariati beni immobili, tra cui un complesso immobiliare (Parco Concetta), costituito da alcuni appartamenti, garage ed aree non edificate ubicate in Angri ed altra proprietà immobiliare (Villa Concetta) ubicata nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.