 Eboli sotto shock: indagini su un politico coinvolto in un caso di violenza domestica

L’atmosfera a Eboli è carica di tensione a seguito delle recenti notizie riguardanti un politico locale coinvolto in un caso di violenza domestica. Le immagini delle auto dei carabinieri e la presenza di un’assistente sociale nei pressi della sua abitazione non sono passate inosservate, creando un clima di curiosità nella comunità. L’andirivieni degli uomini dell’Arma è continuato fino a sera, confermando che le indagini sono in corso.

La notizia ha suscitato scalpore. Pur rimanendo ferma la presunzione d’innocenza, la gravità delle accuse — rivolte contro un membro delle istituzioni e soprattutto ai danni di una donna — pesa come un macigno sulla comunità ebolitana. Le prime misure hanno già portato all’allontanamento della moglie e del figlio dalla casa familiare . Ed entrambi i coniugi hanno sporto denuncia.

Il Centro Antiviolenza Ginevra non ha tardato a esprimere la propria preoccupazione per questo episodio, rinnovando il proprio supporto alle vittime di violenza domestica. “Ogni atto di violenza deve essere condannato senza riserve,” hanno dichiarato i rappresentanti del centro, ricordando come la legge, attraverso il Codice Rosso, non solo offra protezione alle donne, ma rappresenti anche un segnale dell’urgenza di affrontare e combattere queste problematiche strutturali nella società. L’attenzione alla lotta contro la violenza di genere rimane alta, specialmente in una realtà come quella di Eboli, dove simili episodi possono scatenare reazioni comunitarie forti.

Filomena Rosamilia, consigliera provinciale per le pari opportunità, ha espresso la sua indignazione riguardo alla vicenda. “Le notizie apparse oggi sono inquietanti e non possono mai trovare giustificazione,” ha affermato. Rosamilia ha sottolineato l’importanza del comportamento di chi occupa ruoli pubblici, enfatizzando come un atto di violenza in famiglia sia inadeguato e gravissimo, soprattutto per chi ha la responsabilità di dare il buon esempio.

La consigliera ha chiesto ufficialmente al Presidente del Consiglio Comunale di Eboli, Cosimo Brenga, di approfondire la situazione e, qualora il politico coinvolto ricoprisse un ruolo nel Consiglio Comunale, di attivare immediatamente le procedure legali per le sue dimissioni. È fondamentale per Rosamilia che la questione venga affrontata con la giusta serietà, non solo per tutelare le vittime, ma anche per garantire la dignità delle istituzioni rappresentate.

In un momento così delicato, la comunità di Eboli si trova ad affrontare una crisi di fiducia, dove il tema della violenza di genere richiama a riflessioni più ampie. “Non possiamo restare indifferenti,” affermano le associazioni e i cittadini, uniti nel condannare la violenza e nel sostenere la necessità di un cambiamento culturale profondo.