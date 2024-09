Parcheggiatore abusivo minaccia automobilista con un coltello

Arresto e accusato del reato di estorsione, un parcheggiatore abusivo che nella notte tra il 10 e l’11 settembre, ha minaccia con un coltello un automobilista a Salerno.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, hanno tratto in arresto l’uomo, venendo a conoscenza di ciò che questi aveva fatto, in seguito alla segnalazione di un cittadino che riferiva di un parcheggiatore abusivo che minacciava con un coltello un automobilista costringendolo a dargli dei soldi.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli agenti sono immediatamente intervenuta sul posto, fermando l’indagato, che in seguito al controllo operato dalle forze dell’ordine è risultato sprovvisto di qualsiasi documento di identità e in possesso del coltello, usato per minacciare l’automobilista.