Dorsale Aulettese: verso la conclusione i lavori sul “Ponte Ficarola” a Caggiano

Proseguono le attività di manutenzione sui ponti ‘Ficarola’ e ‘Massavetere’ della strada statale 19TER ‘‘Dorsale Aulettese’’, nel territorio comunale di Caggiano (SA), nell’ambito del più ampio appalto dell’investimento complessivo di 11 milioni di euro, che comprende anche un intervento, successivo, sul ponte ‘Calabri’.

Nel dettaglio, la conclusione delle attività sulla sovrastruttura per il consolidamento del ponte ‘Ficarola’ (situato tra il km 10,920 ed il km 11,140) è fissata per lunedì 30 settembre; successivamente si procederà ad eseguire attività di nuova pavimentazione, anche in strati profondi, e relativa segnaletica nei tratti stradali compresi tra il ponte ‘Ficarola’ ed il ‘Calabri fino alla fine del mese di ottobre, salvo condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

A seguito della conclusione di tali attività sarà rimosso il senso unico alternato in corrispondenza dell’opera.

Nello stesso periodo, Anas eseguirà altresì attività di nuova pavimentazione su tratti saltuari sulla viabilità intercomunale Pertosa-Caggiano, quale percorso alternativo individuato durante la chiusura del ponte ‘Massavatere’ necessaria per circa 45 giorni, previa nuova comunicazione, per permettere lo svolgimento di attività di sollevamento degli impalcati, per la sostituzione degli appoggi.

L’ultimazione dell’intervento di manutenzione sul ‘Massavetere’ e la conseguente rimozione del senso unico alternato è fissata entro la fine dell’anno.

Successivamente si darà avvio alle attività sul ponte ‘Calibri’ (dal km 8,351 al km 7,556), programmate dopo l’ultimazione dei lavori principali sugli altri due ponti, allo scopo di non gravare sulla circolazione dell’area.

Le attività principali relative ai ponti riguardano ripristini corticali, sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, installazione di nuove barriere di sicurezza con quelle adeguate alle normative vigenti, oltre alle impermeabilizzazioni degli impalcati ed al rifacimento della nuova pavimentazione.

L’obiettivo finale degli interventi è quello di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale, oltre che di eliminare la precedente limitazione al transito, in vigore per i mezzi pesanti.