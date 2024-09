Incidente sul lavoro a Padula: paura per un operaio

Incidente sul lavoro, questa mattina, nel centro di Padula. Un operaio di un’azienda che si occupa dell’installazione della fibra ottica è caduta da un’altezza di circa due metri mentre stava lavorando su una scala.

L’uomo ha riportato seri traumi agli arti inferiori, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 per prestare le cure all’operaio. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato gli accertamenti del caso anche per cercare di capire cosa abbia provocato la caduta dell’uomo dalla scala.