Atti vandalici ai danni della Torre del Telegrafo ad Ascea: realizzato un murales sul simbolo storico del paese

Nei giorni scorsi la Torre del Telegrafo ad Ascea, simbolo storico e culturale di Marina di Ascea è stata oggetto di graffiti realizzati da writers. La scoperta è avvenuta dai residenti locali. Tale gesto ha suscitato indignazione e amarezza, poiché l’antica struttura rappresenta non solo un importante patrimonio architettonico, ma anche un punto di riferimento per la comunità e un’attrazione turistica. La Torre resta un punto di riferimento, non solo per la sua storia, ma anche per i visitatori che percorrono il famoso “Sentiero degli Innamorati”, un percorso naturale che attira escursionisti e amanti del paesaggio.

Un atto vandalico gravissimo in quanto l’intera area è parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto come riserva della biosfera MAB UNESCO.