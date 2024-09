Con Vinoteca Tempere i sapori valdianesi entrano nell’ambito Mercato Centrale di Roma

In uno dei luoghi più importanti e noti della gastronomia in movimento, ci sono, da ieri, anche sei sapori del Vallo di Diano. Questo grazie alla Vinoteca Tempere. L’azienda culinaria di Sant’Arsenio infatti è stata scelta per far parte del Mercato Centrale di Roma. Si tratta un luogo dove il cibo viene vissuto, raccontato e preparato da artigiani che lo rispettano e conoscono profondamente. È uno spazio da vivere e condividere e un contenitore che diventa contenuto culturale e sociale, senza perdere spontaneità e semplicità.

La Vinoteca Tempere è l’insieme dei territori che si manifesta attraverso vini ricercati italiani ed esteri e prodotti tipici e tutelati. Nasce dall’idea del santarsenese Filippo Pica della Tempere Casa Vitivinicola “bevitore occasionale di acqua e ricercatore di tipicità enogastronomiche”, così si descrive. Vino del Vallo di Diano e non solo, prodotti del territorio salernitano e non solo.

Gli artigiani e le loro botteghe sono protagonisti assoluti di Mercato Centrale Roma, sono loro che presentano e raccontano le loro bontà con semplicità. Il Mercato Centrale Roma diventa così un’esperienza unica, fatta dalle persone e per le persone, dove la bontà è elementare, perché parla da sola. E dove si potranno trovare sapori valdianesi d’eccellenza.