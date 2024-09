Va a funghi ma non fa ritorno: 80enne ritrovato in stato di ipotermia

Nel pomeriggio di ieri, un 80enne originario di Pontecagnano si è recato con il fratello ad Acerno più precisamente in località ‘ Toppo del Magnone’ per andare alla ricerca di funghi. Dopo aver lasciato la propria vettura i due si sono separati per poi darsi appuntamento qualche ora più tardi con l’obbiettivo di ritornare a casa. Tuttavia l’uomo di 80 anni non è riuscito a far ritorno e il fratello preoccupato ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente: i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Acerno, due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania con unità cinofila, seguite dalle unità cinofile del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la Protezione civile di Acerno, Montella e Giffoni e si sono uniti alle ricerche anche alcuni volontari locali. Le ricerche dell’uomo sono proseguite fino a tarda notte e il Soccorso alpino e speleologico si è dotato di un drone con termocamera che analizzava dall’alto le zone più aperte e difficili da perlustrare. L’uomo, fortunatamente, è stato trovato in un evidente stato ipotermico e con diversi traumi, stabilizzato e imbarellato dal personale sanitario è stato portato all’ospedale dal personale del 118.