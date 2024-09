Brienza: un tripudio di fede e tradizione nella festa del SS. Crocifisso del Sacro Monte

Oggi, come da tradizione, nella terza domenica di settembre a Brienza si sono rinnovati i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso del Sacro Monte, un evento che ogni anno richiama numerosi pellegrini dai paesi limitrofi e riunisce molti emigranti che, per l’occasione, tornano nella loro terra d’origine.

Le celebrazioni segnano un momento di grande solennità, culminando con il rientro del Crocifisso nella chiesa madre del paese, dopo essere stato portato, durante la prima domenica di maggio, nel Santuario a lui dedicato.

Questo viaggio spirituale del Crocifisso è accompagnato da una lunga processione che si snoda per le vie del paese, tra preghiere e musiche tradizionali suonate da ciaramelle e zampogne, strumenti tipici della cultura locale.

Uno dei momenti più suggestivi e attesi della festa è il “volo dell’angelo”, un rito antichissimo durante il quale un bambino, vestito da angelo, viene sospeso a mezz’aria tramite un cavo e sollevato e calato per sette volte sopra il Crocifisso e la Madonna. Il piccolo “angelo”, durante il suo volo simbolico, mostra al popolo dei fedeli i sette simboli della Passione di Cristo, un gesto intriso di sacralità che esprime il legame profondo tra la comunità e la sua fede.

La festa del SS. Crocifisso del Sacro Monte non è solo un momento di preghiera e raccoglimento, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami tra la gente di Brienza e chi, pur vivendo lontano, mantiene viva la propria appartenenza a questo luogo. Tra riti religiosi e tradizioni popolari, Brienza continua così a celebrare, anno dopo anno, la sua storia e la sua fede, accogliendo con gioia quanti tornano per rivivere le emozioni di una festa che affonda le sue radici nel cuore della comunità.

Paola Romano