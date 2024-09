A Giffoni Sei Casali contributo di mille euro per ogni bambino nato o adottato negli ultimi due anni

Il Comune di Giffoni Sei Casali ha lanciato una forte iniziativa per incentivare le nascite nel proprio comune. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di donare una cifra importante, 1000 euro, a ogni bambino nato o adottato nel comune salernitano negli ultimi due anni. Il contributo economico è infatti destinato ai bambini nati dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre del 2024 e con molta probabilità sarà prorogato anche in futuro.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente giovedì 19 settembre, alle ore 18, presso l’aula consiliare e prevede l’erogazione del contributo economico una tantum.

“Il tema della natalità, – affermano il primo cittadino, Francesco Munno e l’assessora alle Politiche Sociali, Angelina Di Muro – è diventato cruciale, per cui è necessario e doveroso che ogni amministrazione intraprenda iniziative e intervenga con misure efficaci per una nuova primavera demografica. Questa Amministrazione si è dimostrata sensibile alla problematica e ha inteso favorire la genitorialità con l’adozione di misure che possano sostenere tutte le famiglie, anche quelle adottive.

Certamente non sarà un bonus una tantum a risolvere il problema, non abbiamo tale pretesa, ma è importante che i nostri concittadini che affrontano la genitorialità sentano la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione in un momento così bello ma allo stesso tempo così impegnativo della loro vita”.