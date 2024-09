Fondi Fsc per la Campania, De Luca a Palazzo Chigi per la firma dell’accordo. Pace con la premier Meloni

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha sottoscritto a Palazzo Chigi l’Accordo per la coesione per la Campania con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. L’Accordo consente di assegnare alla Campania un ammontare di risorse nazionali, tra Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027 e Fondo di rotazione, pari a 3,478 miliardi di euro per investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio.

La firma di oggi è l’esito di un percorso a ritmo serrato che ha visto le strutture della presidenza del Consiglio, coordinate dal ministro per le politiche di coesione, Raffaele Fitto, lavorare in sinergia con la Regione e le amministrazioni centrali competenti per ciascuna materia, al fine di individuare le priorita progettuali, impegnandosi sulle tempistiche di realizzazione.

La previsione di tempi certi per l’utilizzo dei fondi, pena la revoca, e proprio l’elemento caratterizzante della riforma della politica di coesione nazionale varata dal governo nel settembre 2023, anche al fine di superare gli storici limiti sperimentati dal nostro Paese con riferimento alla spesa dei fondi di coesione.

«Magari potevamo risparmiarci qualche tensione» col governo, «ma oggi dobbiamo guardare avanti. Mi auguro che anche l’accordo di questa mattina serva a far maturare nell’orientamento di tutti uno spirito di collaborazione, di coesione nazionale. Ci possono, ci devono essere posizioni distinte ma nel rispetto dei ruoli e immaginando la funzione di governo non come una funzione di conquista di potere o di risorse ma di esercizio, un potere derivato da un voto elettorale ma di rispetto per tutte le funzioni istituzionali. Dunque, mi pare complessivamente un risultato importante e positivo». Lo ha riferito il governatore della Campania Vincenzo De Luca al termine dell’intesa raggiunta col governo a Palazzo Chigi sui fondi di coesione.