Salerno: somministrava alcol a minori. La Polizia sospende l’attività di un pub

La Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni le attività di un pub situato nel centro storico di Salerno, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della squadra amministrativa della Pas. Durante il controllo, è emerso che il titolare del locale, già sanzionato in precedenza, aveva somministrato a una ragazza di 15 anni un cocktail contenente Vodka alla fragola e Redbull. Il locale era già stato chiuso per 10 giorni nel maggio 2024 e per un’altra settimana nel luglio dello stesso anno, sempre per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Il provvedimento del Questore, che rientra nelle competenze dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, è stato adottato anche nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla legalità destinata ai giovani e coinvolgente tutti gli aspetti della vita sociale.

Secondo il Questore Conticchio, “È fondamentale infondere nei giovani la cultura del rispetto, dell’equilibrio e della moderazione in ogni aspetto della loro vita, affinché si possa sperare in una generazione sana capace di fronteggiare fenomeni di violenza che aumentano il senso di insicurezza tra i cittadini. Basti pensare alle aggressioni verso gli operatori sanitari, ai comportamenti irresponsabili alla guida dei veicoli o alle risse nei locali pubblici, spesso alimentate dall’abuso di alcol. Per questo motivo, è essenziale una collaborazione attiva da parte di tutti nel segnalare episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, anche tramite l’applicazione YOUPOL, un mezzo molto efficace per riportare situazioni di allerta sociale in forma anonima.”

“Ancora una volta,” ha concluso il Questore, “l’appello è rivolto ai genitori affinché seguano da vicino i propri figli, segnalando a questo ufficio eventuali situazioni di disagio, con la consapevolezza che le Istituzioni sono presenti e pronte ad offrire supporto in questo compito così difficile.”