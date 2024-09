Istituiti in provincia di Potenza i Garanti per i diritti dei detenuti e dei disabili

La Provincia di Potenza compie un passo avanti verso una maggiore inclusività con l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone con disabilità” e del “Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”. Queste due figure, volute dal Capogruppo del Pd Rocco Pappalardo e sostenute dal presidente Christian Giordano, mirano a tutelare i diritti delle fasce più vulnerabili della società.

Il Garante per le persone con disabilità, in collaborazione con il presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, avrà il compito di promuovere iniziative per migliorare l’integrazione e l’inclusione sociale, garantendo l’accesso ai servizi e combattendo la discriminazione. Questa figura lavorerà a stretto contatto con istituzioni locali, ONG e associazioni per sviluppare politiche che rispondano alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Parallelamente, il Garante dei detenuti si occuperà di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone in stato di detenzione, promuovendo iniziative per il loro reinserimento sociale e sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza della rieducazione.

“Questi due Garanti rappresentano un impegno concreto verso una società più giusta e inclusiva,” hanno dichiarato Giordano e Pappalardo. L’istituzione di queste figure è una risposta alle necessità di protezione dei diritti umani, fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.