Morì durante un intervento alla clinica Cobellis: due condanne e due assoluzioni

A quasi 8 anni dalla morte di Michele Alfano, avvenuta nel 2016 nella clinica ‘Cobellis’ di Vallo della Lucania, è arrivata la sentenza di primo grado del processo per il decesso del 40enne di Capaccio Paestum, avvenuto a seguito di un intervento di riduzione dello stomaco per dimagrire. Condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione per il prof. Luigi Cobellis (medico operante e titolare della casa di cura privata) e ad 1 anno per Rocco Cimino (chirurgo) per il reato di omicidio colposo, in concorso. Assoluzione, invece, per gli altri due medici imputati: con formula piena per Giovanni Novi (di Ascea), con formula dubitativa per Luigi Angrisani (specialista esterno). Contestualmente, oltre al risarcimento dei danni morali da stabilire in sede civile, il giudice ha condannato la casa di cura “Cobellis”, ovvero la compagnia assicurativa di cui gode, al pagamento della seguente provvisionale ai parenti della vittima: 30mila euro alla vedova e 30mila euro a ciascuno dei tre figli, oltre a 40mila euro per i genitori e 20mila euro ciascuno a fratello e sorella.