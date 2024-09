Tragedia a Caselle in Pittari: coppia di anziani trovati senza vita

Un tragico evento ha colpito la piccola comunità di Caselle in Pittari. Una coppia di anziani è stata trovata senza vita nella propria abitazione. La drammatica scoperta è stata fatta da uno dei figli, residente al Nord Italia, il quale non aveva notizie dei genitori da alcuni giorni. Preoccupato, ha deciso di recarsi a Caselle in Pittari per verificare la situazione.

Una volta arrivato presso l’abitazione, situata appena fuori del paese ha fatto la macabra scoperta. Il corpo della madre, di 85 anni, giaceva esanime davanti casa, mentre il padre, di 79 anni, si trovava all’interno, anch’esso privo di vita. Sono state allertate le forze dell’ordine: sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri della Stazione di Sanza e il magistrato di turno. Ora spetterà agli organi inquirenti determinare le circostanze e le cause del decesso, cercando di ricostruire gli eventi che hanno preceduto gli ultimi giorni di vita della coppia.