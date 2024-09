Violenza in famiglia a Lavello: 75enne finisce agli arresti domiciliari

Sono sempre più frequenti gli episodi di violenze e soprusi che si consumano ai danni di donne, spesso a causa dei propri familiari. E’ quanto vissuto anche da una donna di Lavello che, con una telefonata al Numero Unico di Emergenza 112, è riuscita, però, a porre fine ai maltrattamenti subiti da un suo parente.

Qualche giorno fa dopo essere stata raggiunta sul posto di lavoro, aggredita verbalmente e poi minacciata con un bastone, la vittima ha deciso di dire basta e rivolgersi alle Forze dell’Ordine. I militari della Stazione di Lavello, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Venosa, sono intervenuti in pochi minuti in soccorso della donna. Quando sono giunti sul posto l’aggressore si era già allontanato, ma l’immediata attività degli uomini della Benemerita, che hanno ricostruito la vicenda e raccolto le dichiarazioni rilasciate dalla vittima che riferiva di settimane di vessazioni subite per futili motivi riconducibili a dinamiche di natura economica, ha permesso di identificare l’uomo.

Per l’aggressore, un 75enne del posto, sono scattate le misure previste dal protocollo “Codice Rosso” ed è stato dichiarato in arresto e ristretto ai domiciliari, con l’apposizione del braccialetto elettronico, presso la sua abitazione, dai militari dell’Arma così come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.