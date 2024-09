Trasferimento d’urgenza, non ci sono infermieri, paziente accompagnata dal direttore sanitario di Polla

E’ stato il direttore sanitario in persona, Luigi Mandia, ad accompagnare il trasferimento di una paziente dall’ospedale di Polla a quello di Oliveto Citra per una urgenza. La donna infatti alle prese con un’appendicite acuta – con chirurgia chiusa non operabile a Polla – è stata trasferita in ambulanza al vicino nosocomio.

Altro problema: la carenza di medici e di infermieri per il trasferimento. E allora Luigi Mandia, che è un medico d’urgenza, è salito in ambulanza e ha accompagnato la donna fino a Oliveto.

Per quanto riguarda la riapertura di Chirurgia – in difficoltà per la presenza di pochi medici – domani importante incontro voluto dal sindaco di Polla, Massimo Loviso.