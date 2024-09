Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Pagani: sequestrate droga, armi e 64 mila euro in contanti

Operazione congiunta di Polizia di Stato e del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, con il supporto di unità cinofile e di reparti inquadrati, predisposto dal Questore della Provincia nel territorio di Pagani e nei comuni limitrofi. Nel corso delle attività, che hanno visto la partecipazione di oltre 100 uomini ed il supporto di contingenti di rinforzo, sono state effettuate 15 perquisizioni alla ricerca di droga e armi.



Al termine delle operazioni, è stata rivenuta la somma complessiva di circa 64 mila euro in contanti, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché una pistola “scacciacani” con tappo rosso rimosso, sottoposta a sequestro al fine di procedere agli accertamenti tecnici, e 90 proiettili calibro 9×17 mm. In particolare, la somma di denaro è stata rinvenuta e sequestrata in seguito ad una perquisizione a carico del titolare di un esercizio commerciale di Pagani, il quale è stato denunciato, in stato di libertà, per riciclaggio, mentre l’arma e le munizioni sono state rivenute all’interno di un edificio abbandonato situato sempre nel comune di Pagani, dove è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Inoltre i Carabinieri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno hanno sottoposto a sospensione l’attività imprenditoriale controllata a Pagani, per impiego di manodopera in nero, con sanzioni di oltre 30 mila euro. L’intera zona di intervento è stata presidiata da equipaggi delle Forze di Polizia che hanno proceduto al controllo di 112 soggetti e di 80 veicoli.