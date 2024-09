Il tenente Vincenzo Tanzola di Polla guiderà il Comando Operativo della Guardia di Finanza di Caltanissetta

Il Tenente Vincenzo Tanzola, originario di Polla, al termine del suo quinquennale percorso formativo presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, è stato assegnato dal Comando Generale della Guardia di Finanza al Nucleo Operativo del Gruppo di Caltanissetta, responsabile dell’esecuzione delle operazioni del reparto.



Il Tenente Tanzola, originario di Polla, ha 25 anni ed è un ex allievo della Scuola militare “Nunziatella” di Napoli. Si è arruolato nel Corpo il primo ottobre 2019 e ha completato il 119° Corso “Due Piavi IV” Rco dell’Accademia, conseguendo alla fine del suo percorso un prestigioso master in Giurisprudenza. Il Tenente Tanzola sostituisce il Tenente Ruben Gravante, che, dopo tre anni di servizio presso la stessa sede e in attesa di ricevere i gradi di Capitano, è stato trasferito al Gruppo Pronto Impiego di Bari, dove assume il comando del Nucleo Operativo.