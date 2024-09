Incontro sull’ospedale di Polla. La FP CGIL: “Ascoltata con grande interesse la nostra posizione”

Questa mattina si è svolto l’incontro indetto dal sindaco di Polla, Massimo Loviso, al quale erano presenti le 19 amministrazioni del territorio per discutere della situazione nella quale versa l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. All’incontro erano presenti anche il direttore sanitario, Luigi Mandia, e i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino.

Nel corso della riunione, dal quale è emerso che saranno reclutati un cardiologo e un farmacista, è stata ascoltata anche la posizione della FP CGIL Salerno e la richiesta di un impegno maggiore del Dipartimento di Chirurgia dell’ASL per i turni scoperti e, nel medio periodo, dei nuovi concorsi in ASL con doppia assegnazione (Hub per metodiche iper specialistiche e periferia per la clinica tutto tondo) per invogliare i giovani a lavorare in periferia e soprattutto con ammissione degli specializzandi in discipline affini.

Per la FP CGIL si è trattato di un confronto franco con i decisori regionali e le massime autorità sanitarie dei territori, i cui lavoratori e cittadini vivono sulla propria pelle la carenza nazionale di personale sanitario che è ancora più impattante in un Ospedale delle aree interne, benché valorizzato sia dal Piano di rigenerazione edilizia sanitaria regionale che lo individua come 1 dei 4 oggetti di ristrutturazione straordinaria; sia dall’Atto Aziendale che lo ratifica come DEA con UTIC, PS.Trauma, Punto Nascita in deroga in rete emergenza; 3° Ospedale dell’ASL per posti letto; e sede di Stroke Unit/rete Ictus.