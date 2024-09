Matera: arrestato un 57enne per stalking e porto abusivo di armi

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un uomo di 57 anni, incensurato, con l’accusa di stalking, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’intervento degli agenti della Squadra Mobile è stato attivato dopo che una donna, visibilmente scossa, si è presentata in Questura denunciando minacce di morte da parte del suo compagno, che l’aveva affrontata brandendo una pistola durante un’accesa lite.

L’uomo, secondo le testimonianze, si era allontanato con l’intento di punire un presunto nuovo compagno della donna, segno di un escalation di comportamenti persecutori che aveva caratterizzato la loro relazione. Gli agenti sono riusciti a intercettarlo mentre si trovava a bordo della sua autovettura, scoprendo che portava con sé una pistola calibro 9×21, completa di un caricatore con 14 colpi.



Le indagini hanno rivelato un contesto di maltrattamenti continuativi. La pistola è stata sequestrata, insieme ad ulteriori munizioni rinvenute presso l’abitazione dell’uomo, il quale era in possesso di un porto d’armi per uso sportivo scaduto. In via cautelare, è stata ritirata anche una pistola Glock di proprietà della donna. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari, con l’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto