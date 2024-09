Napoli per la Palestina: torna l’evento “Life for Gaza”

Napoli alza ancora una volta la voce per la Palestina e lo fa con la musica e lo spettacolo. Torna l’evento “Life For Gaza – Say Freedom” che si svolgerà sabato 28 settembre a partire dalle ore 19 presso l’ex Base Nato di Bagnoli (Parco San Laise). «Si tratta di un evento di pace e per la pace, che si svolgerà non casualmente in un luogo come l’ex base militare della NATO, in una data simbolica, nei giorni della resistenza della Città di Napoli, che 81 anni fa si liberò dall’orrore nazifascista. Napoli vuole rispondere ai venti di guerra con un forte messaggio di pace; non può voltare le spalle a chi ha bisogno, e non lo farà mai» hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento promosso dall’associazione Life For Gaza, nata dopo il successo del concerto di febbraio scorso al Palapartenope.

Il ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di un’ambulanza da inviare a Gaza e vedrà alternarsi sul palco artisti, musicisti, attrici, cantanti, scrittori e intellettuali.

Sono passati 343 giorni dal 7 ottobre 2023, 343 giorni di genocidio sistematico del popolo Palestinese. Genocidio che oltre la retorica, va avanti da più di 76 anni con la complicità e silenzio della maggior parte del mondo.

«Con l’evento straordinario di Life For Gaza dello scorso 26 febbraio, primo concerto in Italia per Gaza, abbiamo provato a costruire qui a Napoli, città antifascista e aperta al mondo, un messaggio di pace attraverso l’arte, la musica e la cultura. La bellezza a denuncia della guerra, del massacro, dell’oppressione che subisce il popolo Palestinese. Dopo più di 7 mesi dal primo concerto evento di Life for Gaza, il cui ricavato è andato a MSF e Palestinian Medical Relief, dove la popolazione di Napoli ha risposto come sempre con forza a favore della pace e della solidarietà. E come associazione nata da quell’evento, che racchiude la Comunità Palestinese della Campania, il Comitato dei Garanti, Assopace e altre realtà, sentiamo la necessità di chiamare a raccolta nuovamente tutti gli artisti, intellettuali, gruppi che si oppongono alla censura e chiedono la fine del genocidio, libertà e autodeterminazione per il popolo Palestinese» dichiarano gli organizzatori.



Il link per l’acquisto dei biglietti il cui ricavato andrà in beneficenza è https://www.etes.it/sale/event/82953/life%20for%20gaza?idProdotto=82953