Potenza: Casa dello Studente e Facoltà di Medicina nell’ex ospedale San Carlo

La proposta di trasformare l’edificio dell’ex ospedale San Carlo, situato in Piazza delle Regioni, in una moderna Casa dello Studente, con la possibilità di ospitare anche la Facoltà di Medicina rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana della città di Potenza. L’iniziativa è stata annunciata dal Presidente della Provincia, Christian Giordano, a margine di un incontro con l’Agenzia del Demanio.

Il progetto si inserisce nel quadro del cosiddetto Progetto Ophelia, mirato a recuperare edifici storici e conferire loro nuove funzioni a beneficio della comunità. Lo stabile dell’ex San Carlo, che si estende su quattro livelli per un totale di circa 8.000 metri quadrati, rappresenta una risorsa strategica grazie alla sua posizione centrale, vicino alla biblioteca cittadina, alla stazione ferroviaria, all’attuale Ospedale San Carlo e all’Università degli Studi della Basilicata.

“La riqualificazione di questo edificio storico non è solo una scelta pratica, ma una visione ambiziosa per il futuro di Potenza”, ha dichiarato Giordano. “Vogliamo creare uno spazio moderno e stimolante per i giovani, valorizzando il nostro patrimonio architettonico, rispondendo in questo modo alle crescenti esigenze della popolazione studentesca”.

Secondo le stime attuali, la città di Potenza soffre di un deficit di 155 posti letto per studenti fuori sede, una carenza che questa proposta ambiziosa si prefigge di colmare. Oltre a risolvere il problema dell’alloggio, il progetto si propone di offrire un centro culturale e formativo di eccellenza, favorendo la crescita socio-economica della città. La possibilità di ospitare anche le aule della Facoltà di Medicina rende l’iniziativa ancora più rilevante, poiché rappresenterebbe un ulteriore incentivo allo sviluppo del polo universitario lucano.

“La prossimità dell’edificio alle principali infrastrutture cittadine, inclusi i trasporti pubblici e l’ospedale, rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa e lungimirante”, ha aggiunto Giordano, sottolineando l’importanza di creare un ambiente sostenibile e all’avanguardia per gli studenti, in grado di rispondere alle loro necessità formative e logistiche.

Se la proposta dovesse trovare seguito, l’edificio dell’ex ospedale San Carlo potrebbe diventare un simbolo del rinnovamento e della crescita della cittadina, confermando Potenza come un centro culturale e formativo di riferimento per l’intera regione.