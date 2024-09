Un uomo di circa 40 anni è stato investito questa sera a Sala Consilina nei pressi del campo sportivo lungo la Provinciale 49. L’uomo è stato colpito da un’auto, il conducente si è fermato a prestare i soccorsi.

Sul posto i carabinieri della stazione di Sala Consilina, gli agenti della Polizia municipale e il personale del 118. Il ferito è stato trasferito in ospedale a Polla, non dovrebbe essere in gravi condizioni.