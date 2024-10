I Carabinieri hanno arrestato un uomo a Montalbano Jonico, in provincia di Matera, dopo averlo trovato in possesso di circa dieci grammi di cocaina.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri , dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un’altra persona. Successivamente, durante una perquisizione in casa, eseguita con un’unità cinofila, i Carabinieri hanno trovato altri 9,3 grammi di cocaina e oltre 5.600 euro in contanti, oltre ad attrezzi per confezionare e pesare la droga.