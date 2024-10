Nelle piazze di Matera e provincia torna “La Mela di AISM” per la lotta alla sclerosi multipla

Questo fine settimana “La Mela di AISM” torna nelle piazze di Matera e provincia per la lotta alla sclerosi multipla. Il 4, 5 e 6 ottobre sarà possibile fare una donazione e ricevere in cambio sacchetti di diverse varietà di mela per contribuire a finanziare la ricerca e a potenziare le prestazioni necessarie per chi convive con sclerosi multipla, NMOSD, MOGAD e patologie correlate. Quest’anno “La Mela di AISM” celebra il suo 30° anniversario e per l’occasione ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele e un pieghevole informativo con QR code per accedere a ricette esclusive dello chef Alessandro Borghese. Sarà possibile, inoltre, prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni Provinciali AISM, il cui elenco è disponibile sul sito www.aism.it/mela. Negli anni sono stati raccolti oltre 61 milioni di euro, grazie ai quali sono state sviluppate nuove terapie e trattamenti che migliorano la qualità della vita delle persone colpite da SM che, in Italia, ammontano a 3.600 ogni anno, con una nuova diagnosi ogni 3 ore.

“Grazie ai progressi nelle nuove terapie ad alta efficacia, le persone recentemente diagnosticate con sclerosi multipla possono guardare al futuro con maggiore ottimismo, senza temere cambiamenti significativi nei loro programmi di vita a causa della disabilità. Gli obiettivi futuri- ha dichiarato Claudio Piacenza, commissario pro tempore della Sezione Provinciale AISM di Matera- includono l’identificazione delle cause della sclerosi multipla e delle malattie correlate, lo sviluppo di cure definitive, e la scoperta di terapie che possano arrestare la progressione della malattia e ridurre la disabilità. I risultati ottenuti finora hanno significativamente migliorato la qualità della vita dei pazienti, e il prossimo passo è trovare una cura definitiva”.