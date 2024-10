Va a funghi, cade e resta bloccato, salvato a Mercato San Severino

Questa mattina il soccorso alpino della Campania è stato attivato, tramite l’elisoccorso 118 Salerno, per un infortunio accaduto ad un cercatore di funghi a Mercato San Severino.

L’uomo, 35enne originario del posto, era in cerca di funghi quando è scivolato rovinosamente procurandosi alcuni traumi. Un compagno ha allertato quindi il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza, la quale valutando la difficoltà del recupero per via dell’ambiente impervio ha attivato, per il tramite della Centrale Operativa 118, l’elisoccorso e quindi il CNSAS. Il velivolo, decollato da Salerno, si è portato in loco sbarcando al verricello l’elisoccorritore CNSAS ed i sanitari che, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno imbarellato e recuperato al bordo del velivolo tramite verricello. Prezioso il supporto di alcuni volontari locali e dei Carabinieri Forestali.