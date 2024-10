Anche Le avvocate del Centro Antiviolenza Aretusa a tu per tu con la Prima Presidente della Corte di Cassazione

Lunedì 30 settembre, le avvocate dell’Ufficio Legale dell’Associazione Differenza Aps, hanno avuto la possibilità di partecipare ad un incontro di formazione ravvicinato con la Prima Presidente della Corte di Cassazione Dott.ssa Margherita Cassano.

L’appuntamento è stato realizzato nell’ambito del progetto “PRISMA – Potenziare la Rete Integrata di Sostegno Antiviolenza”

finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile da diffondere a livello nazionale.

Al tavolo di discussione hanno partecipato la Dr.ssa Marta Ienzi, Presidente I Sez.Tribunale di Roma, la Dr.ssa Monica Velletti, Presidente Tribunale di Terni e la Dr.ssa Paola Di Nicola Travaglini, Consigliera di Corte di Cassazione.

Diversi i temi dibattuti, dalle novità in tema di diritto di famiglia al dibattito sulla giurisprudenza penale in tema di lotta e contrasto alla violenza di genere.

Per Differenza Donna erano presenti, con la Presidente Elisa Ercoli e l’avvocata responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna Maria Teresa Manente, tutte le avvocate e le responsabili dei CAV che operano ogni giorno con l’associazione a tutela dei diritti delle donne e dei loro figli e figlie, comprese le avvocate del Centro Antiviolenza Aretusa, Valentina Gasaro, Nadia Mandara, Maria Garofano e Claudia Pecoraro.

L’avvocata Teresa Manente ha così commentato la prestigiosa presenza della Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano in questa iniziativa: “La Presidenza Cassano ha segnato un’importante evoluzione in alcuni temi fondamentali del diritto penale, tra cui il consenso nel contesto della violenza sessuale, la rilevanza della violenza psicologica e il riconoscimento del carattere abituale dei maltrattamenti. Uno degli sviluppi più significativi è stato l’affermarsi di una maggiore consapevolezza sull’irrilevanza della reazione della persona offesa all’interno dei contesti di maltrattamenti: non è necessario che la vittima reagisca o resista fisicamente perché i fatti possano essere riconosciuti come violenza, come purtroppo ancora si legge in alcune decisioni di merito.

Tuttavia, nonostante l’avanzamento della giurisprudenza di legittimità in questi ambiti, esiste ancora una certa distanza tra l’evoluzione giurisprudenziale e la percezione del fenomeno della violenza di genere, specialmente in sede di merito e nel trattamento culturale delle dinamiche della violenza domestica. Si fatica ancora a riconoscere pienamente la gravità della violenza psicologica e delle forme più sottili di controllo e abuso, e troppo spesso si trascura il fatto che non si può ancora parlare solo di “violenza domestica contro la moglie” come fenomeno isolato, poiché si tratta di una dinamica strutturale che colpisce le donne in generale.”