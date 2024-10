Cataratta: risultati eccellenti per gli ospedali di Chiaromonte e Venosa, ridotti al minimo i tempi d’attesa

Ottimi risultati per il Dipartimento di Oculistica delle strutture di competenza dell’Asp Basilicata, ubicate presso gli ospedali di Chiaromonte e Venosa, a contribuire al dato positivo c’è anche la riduzione dei tempi di attesa che si attesta in una forbice variabile tra uno e tre mesi.

Grande crescita per l’ospedale di Venosa, che nei nove mesi che vanno da gennaio a settembre ha trattato 1200 cataratte, 100 in più rispetto allo scorso anno e accorcia i tempi d’attesa a tre mesi al massimo, contro un anno previsto per la media nazionale. Raddoppia invece le sue prestazioni l’ospedale di Chiaromonte che passa da 350 procedure nel periodo da gennaio a settembre 2023, a 540 nello stesso periodo dell’anno in corso e prevede inoltre di completare il 2024 con una media di 700 prestazioni per tale patologia, essendo i tempi di attesa ridotti ad un mese.

Le due articolazioni di oculistica di Chiaromonte e Venosa rientrano nella struttura unica interaziendale diretta da Domenico Lacerenza e costituita alla fine del 2015 tra la Asp Basilicata e l’Ospedale San Carlo. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per migliorare ulteriormente le prestazioni ha, proprio di recente, assunto delle ortottiste per potenziare e migliorare l’offerta sanitaria su Lagonegro dove sono state aperte anche le agende sul campo visivo.

In merito ai brillanti risultati ottenuti da Chiaromonte e Venosa è intervenuto il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo che si è detto “soddisfatto per la crescita significativa delle attività sui presidi territoriali con particolare riferimento anche ai ridotti tempi di attesa in entrambe le strutture. L’azione di Asp si colloca in un quadro regionale di sviluppo dell’attività oculistica che vede anche nei Presidi Ospedalieri regionali un fattore di crescita”.