Emergenza cinghiali: dal Parco arrivano i contributi per l’acquisto di recinzioni elettrificate

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi destinati all’acquisto di recinzioni elettrificate per prevenire i danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica, in particolar modo dai cinghiali. Il programma di interventi è rivolto a imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti, cooperative di produzione agricola e/o di lavoro agricolo forestale, singoli proprietari o conduttori di fondi che si trovano nel perimetro del Parco. Sono esclusi dal bando, però, coloro che hanno subito condanne definitive per reati legati alla legge sulla fauna selvatica.

Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 300.000 euro, con un contributo massimo di 2.500 euro per richiedente. Il contributo è fissato a 1,80 euro per metro lineare di recinzione elettrificata, coprendo tutti i materiali necessari, ad eccezione dei costi di installazione. L’impiego del materiale acquistato è consentito per la protezione di diverse tipologie di colture in diversi periodi dell’anno che dovranno essere specificate nella domanda di assegnazione.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di contributo e la documentazione allegata prevista dal bando al protocollo dell’Ente Parco, entro e non oltre il 4 novembre 2024. Le istanze potranno essere inviate a mezzo PEC o con una raccomandata. Sul sito ufficiale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è possibile scaricare tutto il materiale necessario per partecipare al bando.