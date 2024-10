Monte San Giacomo. A tre anni dall’elezione, l’amministrazione D’Alto fa un bilancio insieme alla cittadinanza

Ieri sera, l’amministrazione comunale di Monte San Giacomo, guidata dalla sindaca Angela D’Alto, ha incontrato la cittadinanza, in piazza Giovanni Amendola, per un momento di bilancio e confronto riguardo le attività svolte a tre anni dall’elezione.



Tanti i progetti e le iniziative portate a termine in questi tre anni, come la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in via Sant’Anna, per il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti o il finanziamento ottenuto per la ristrutturazione del campo sportivo “Romanelli”, per citare solo alcuni dei tanti obiettivi fissati a inizio mandato e portati a compimento. Comincia pian piano a diventare realtà anche il progetto di sviluppo complessivo, che vede come protagonista la ” Grotta dei Vallicelli”, in un’ottica di crescita per il territorio attraverso uno scambio culturale a livello nazionale e internazionale.

Recupero dei beni comunali: paesaggistici e culturali, maggiori opportunità di lavoro per i cittadini, una sensibilità e un occhio attento a quelli che sono i bisogni dei più piccoli e tanto spazio lasciato ai giovani, che anche da lontano, non dimenticano la loro provenienza, ma lavorano insieme per arricchire il loro paese, sono le fondamenta sulle quali si fonda la politica portata avanti dalla sindaca e dalla sua squadra di lavoro, perché, come ama definire lei stessa, “Si cammina sempre insieme, per arrivare lontano e vado molto fiera della mia squadra. Quello che vediamo questa sera, dopo tre anni, è il risultato di un lavoro svolto insieme, che vede sempre al centro, come obiettivo, il bene dell’intera comunità, ma il meglio deve ancora venire” Conclude alquanto emozionata la sindaca, che alla fine del momento di confronto ha invitato i suoi cittadini a prendere parte a un momento conviviale e di festa per brindare insieme ai tre anni appena trascorsi e a quelli a venire.