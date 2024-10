Ferisce un uomo al volto con una bottiglia: nei guai parcheggiatore abusivo a Salerno

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno su della Procura salernitana, nei confronti di un uomo, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e lesioni aggravate posti in essere ai danni di un uomo di 73 anni.

Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato condivisa dal GIP, l’indagato, sabato scorso, in zona Pastena, avrebbe chiesto insistentemente del denaro per il parcheggio e al rifiuto del suo interlocutore lo avrebbe aggredito con calci e pugni, per poi allontanarsi e fare ritorno con una bottiglia di vetro tra le mani, con la quale continuava ad aggredirlo, colpendolo anche al volto.