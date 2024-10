Carenza medici chirurghi a Polla: dopo il pressing della Cgil convocato il Dipartimento di Chirurgia dell’Asl. Le novità

Come richiesto dalla FP CGIL, il Dipartimento di Chirurgia dell’ASL Salerno è stato convocato per garantire l’ausilio di chirurghi provenienti da altri ospedali e per accelerare le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di nuovi chirurghi.

La riunione, inizialmente programmata per il 2 ottobre per definire le azioni necessarie a potenziare la Chirurgia presso l’Ospedale di Polla, si è finalmente tenuta oggi presso la Direzione Sanitaria Aziendale dell’ASL Salerno. Oltre al Capo del Dipartimento di Chirurgia, dr Roberto Sanseverino, erano presenti il Direttore Sanitario di Polla, dr Luigi Mandia, il primario della Chirurgia dr Aurelio Nasto, oltre ai Primari delle Chirurgie degli ospedali di tutta l’ASL Salerno che si sono impegnati affinché a Polla sia garantita – grazie alle prestazioni aggiuntive di chirurghi provenienti da altri ospedali – la copertura della guardia chirurgica sulle 24 ore e la presenza di almeno 3 chirurghi nei giorni dispari della settimana per sopperire alle esigenze di sala operatoria e 2 nei giorni pari nelle ore antimeridiane.

Inoltre, è stato appena superato l’ultimo intoppo all’espletamento del concorso con la nomina nella stessa giornata del membro della commissione concorsuale di pertinenza della Regione Campania, indispensabile per dar seguito alle prove concorsuali.

“Finalmente è stato accolto il nostro sollecito – affermano Antonio Capezzuto e Massimiliano Voza, rispettivamente segretario generale e coordinatore Medici e Dirigenza Sanitaria ASL Salerno della FP CGIL – a impegnare il Dipartimento e tutte le Chirurgie ad affrontare le necessità non solo delle urgenze, ma anche della chirurgia elettiva, in considerazione dell’estensione del territorio valdianese e del riconoscimento dell’ospedale di Polla come DEA di 1° livello”.

“I due sindacalisti sottolineano l’importanza di vigilare sugli impegni assunti dal Capo Dipartimento e sulla rapidità delle procedure concorsuali per il reclutamento di giovani chirurghi, affinché a gennaio possano giungere risorse umane stabili. È fondamentale anche garantire loro un ambiente di lavoro adeguato affinché possano decidere di rimanere in questa struttura. Inoltre, ci assicureremo che non vengano esclusi gli specializzandi in discipline affini, come accaduto nel recente concorso regionale per i Pronto Soccorso gestito dall’ASL Salerno, che ha rappresentato un vero flop a causa di tale esclusione, nonostante le aspettative del presidente della Regione, Vincenzo De Luca”.