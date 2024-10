Il centro polivalente di Matierno ancora inutilizzato dopo il Covid: cittadini e sindacati preoccupati

La struttura polivalente di Matierno utilizzata durante l’emergenza Covid, ad oggi resta inutilizzata trovandosi addirittura in uno stato di abbandono e fatiscenza. Il centro era stato utilizzato durante la pandemia come punto vaccinale ma ora risulta esser abbandonato destando tanta preoccupazione tra i residenti e i rappresentati sindacali del territorio.

Gigi Vicinanza, segretario generale della Filp Cisal, ha espresso preoccupazione e chiarimenti al comune di Salerno in quanto il centro polivalente risulta essere essenziale per la comunità di Matierno, poiché la comunità stessa ha infatti bisogno di spazi ricreativi e di spazi di condivisione. “Sarebbe imperdonabile se il centro venisse lasciato a deteriorarsi, diventando l’ennesimo sperpero di denaro pubblico. Chiediamo all’amministrazione comunale di fornire risposte concrete e di non lasciare che questa opportunità venga persa” conclude il segretario.