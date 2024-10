Oliveto Citra: grave intossicazione da funghi per una coppia

Ancora una grave intossicazione da funghi, questa volta a rischiare la vita è una una coppia residente a Calabritto, lui 70 anni, lei 63, che si trovano ora in stato comatoso presso l’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, migliori invece la condizioni della loro figlia 34enne.



Il fatto risale a giovedì sera, quando la famiglia si è presentata al pronto soccorso in condizioni critiche, tra i sintomi presentati inizialmente vomito, vertigini e confusione mentale che hanno subito allertato i medici.



Per la ragazza è bastata una lavanda gastrica e dopo qualche ora è stata dimessa. Sconvolta, ha raccontato che mai avrebbe immaginato potesse accadere una cosa del genere, considerando che a portare quei funghi in tavola per pranzo era stato suo padre, esperto boscaiolo, così come tante altre volte aveva fatto senza nessuna conseguenza.



L’uomo è finito in rianimazione con prognosi riservata e la stessa sorte è toccata a sua moglie. In pronto soccorso hanno subito allertato il Centro antiveleno di Milano, supportati da quello di Napoli, in stretto contatto con il plesso di Oliveto Citra per dare ogni indicazione ai medici sulle cure a cui sottoporre i malcapitati.

La loro vita è appesa ad un filo, i medici li tengono sotto stretta sorveglianza, vigilando su ogni possibile cambiamento. Quanto accaduto mette in guardia perché, insegna che l’esperienza nella raccolta dei funghi non allontana dal pericolo di intossicazione.