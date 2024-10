Ladri in azione a San Pietro al Tanagro: presa di mira un’abitazione

Ladri in azione ieri sera a San Pietro al Tanagro. I malviventi sono entrati in azione in un’abitazione non lontana dal centro cittadino e i cui proprietari erano assenti perché ad una festa. Particolare questo da non trascurare, perché i malviventi hanno agito, si presume sapendo che i proprietari dell’abitazione non sarebbero rientrati presto. Da qui hanno agito con calma rubando soprattutto preziosi per poi darsi alla fuga.



Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.