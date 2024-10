Escursionista scivola e si ferisce sul Sentiero degli Dei, recuperata dal Soccorso Alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato attivato questo pomeriggio da parte della Centrale Operativa del 118 di Salerno per un intervento sanitario sul Sentiero degli Dei. Un’escursionista 62enne, originaria di Casoria, ha subito un trauma a un arto inferiore dopo essere scivolata mentre percorreva il sentiero nei pressi della “mattonella 12” e ha subito allertato il 118.

La Centrale Operativa che ha preso in carico la richiesta, ha immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. La squadra di tecnici e sanitari ha raggiunto la donna, in prossimità della fontana di “Colle Serra” e, dopo aver eseguito una prima valutazione sanitaria, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso 118. Questo, decollato da Salerno, si è portato in loco e ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore CNSAS, medico e infermiere. La paziente è stata quindi stabilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero, trasportata poi al Ruggi d’Aragona di Salerno.