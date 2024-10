Bambina investita a Nocera Inferiore, denunciato il giovane alla guida

Paura ieri pomeriggio per una bambina di Nocera Inferiore. La bambina, di undici anni stava attraversando la strada per rientrare a casa, dopo essere uscita da scuola, quando è stata colpita e investita da un giovane alla guida del suo scooter. Fortunatamente la bambina non ha riportato ferite, risultando del tutto illesa. Il ragazzo, che era in sella al suo veicolo con targa straniera, aveva deciso di sorpassare due automobili che si erano fermate lungo la strada. In realtà, i due veicoli avevano arrestato la marcia per far attraversare la strada alla piccola. Il giovane, una volta superate le auto, è finito contro la bambina, facendola finire a terra.

Intanto, a Roccapiemonte, è stato individuato e denunciato il conducente dell’auto che aveva investito, con una dinamica simile, un ragazzo di diciannove anni, poi trasportato al vicino Ospedale di Nocera Inferiore, dove ha subito un’operazione agli arti inferiori. In questo caso, il conducente, che non aveva prestato soccorso a seguito dell’investimento, dandosi alla fuga, è stato cosi rintracciato ed accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di Roccapiemonte, dove è stato identificato e denunciato per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti , con conseguente ritiro e sospensione della patente di guida.