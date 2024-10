Da Sassano alla Germania con la passione per la danza. La storia del coreografo Carmine Romano

Carmine Romano, di origini sassanesi, lo scorso fine settimana ha portato a Ulm in scena il suo ultimo spettacolo di danza-teatro ispirato alla grande coreografa e ballerina tedesca Pina Bausch.

Da anni, Carmine vive a Ulm in Germania, dove ha fondato la compagnia internazionale di danza di cui è coreografo: “Laboratorio Danza”.



Durante gli spettacoli di teatro danza, vanno in scena le emozioni. “Questo progetto nasce come omaggio alla straordinaria Pina Bausch, racconta Carmine Romano, per me, è la spinta a tirar fuori il meglio dal mio operato artistico. Inoltre, il tema delle interconnessioni riflette l’interesse della Bausch nell’esplorare e rappresentare le motivazioni e le emozioni umane. La mia personale motivazione, continua il coreografo sassanese, è quella di mettere in movimento i processi interiori, tengo molto a confrontare ognuno con le proprie interconnessioni – cioè le proprie emozioni non risolte – e a stimolare la riflessione su se stessi nei miei spettacoli.”



Una passione, quella della danza, iniziata già in tenera età per Carmine, che ricorda con emozione di aver imparato a ballare insieme al nonno, appassionato anche lui di danza, che gli insegnava i passi della tarantella cilentana. Proprio per questo motivo, da sempre per Carmine la danza è un sentimento di vitalità e libertà.

La danza diventa, in questo modo, un linguaggio per mettere in scena e affrontare i propri sentimenti interiori. Il corpo e il movimento costituiscono il vocabolario con cui questa meravigliosa lingua si esprime.