Nocera. Non ha notizie dello zio, lo ritrova dopo giorni senza vita in ospedale

Un uomo di Giffoni Valle Piana ha allertato i Carabinieri dopo che, da diversi giorni, non riusciva a mettersi in contatto con lo zio.

L’uomo, un medico in pensione, abitava da solo in un appartamento a Nocera Inferiore, dopo la chiamata del nipote, i Carabinieri si sono subito recati presso l’abitazione, non ricevendo risposta e ipotizzando un malore, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco, che mediante un’autoscala si sono introdotti in casa dell’uomo, trovandola vuota.

Andando avanti con le indagini, i Carabinieri hanno scoperto che il medico era caduto mentre andava in bicicletta e che la caduta gli aveva procurato un trauma cranico e risultava ricoverato presso l’ospedale di Nocera Superiore in gravi condizioni.

Al momento della caduta, l’uomo non portava con sé i documenti di riconoscimento e per questo motivo i medici, non erano riusciti a contattare i familiari. Purtroppo, per le ferite riportate dalla caduta, l’uomo è deceduto, in ospedale, qualche ora dopo il riconoscimento del nipote e dei suoi famigliari.