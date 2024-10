Sant’Arsenio. Al via le domande di adesione per il “Patto locale per la Lettura”

Il Comune di Sant’Arsenio ha comunicato l’apertura di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse all’adesione al ” Patto Locale per la Lettura”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Centro per il Libro e la Lettura, Istituto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questo progetto mira a valorizzare e promuovere le pratiche di lettura all’interno del territorio del comune Valdianese, contribuendo a creare una rete collaborativa tra le diverse realtà culturali presenti.

L’obiettivo che si prefigge il comune con la sottoscrizione di questo Patto Locale per la Lettura è quello di ottenere la qualifica per Sant’Arsenio di “Città che legge” per il biennio 2024-25.

L’adesione a questo patto è aperta a un ampio ventaglio di soggetti, come pubbliche istituzioni, biblioteche, case editrici, librerie, autori, associazioni e scuole, tutti invitati a unirsi in un’unica missione: diffondere la passione per la lettura.

Possono presentare domanda di adesione i soggetti con esperienza nel settore culturale e socio-culturale, quali associazioni, scuole di ogni ordine e grado, librerie, e qualsiasi altra realtà che intenda promuovere attività coordinate per la lettura. La sottoscrizione del patto non comporta la concessione di contributi economici.Le domande di adesione possono essere presentate in qualsiasi momento, compilando la scheda di adesione disponibile sul sito web del Comune entro il 31 Ottobre 2024.

Il Comune di Sant’Arsenio invita tutti gli interessati a partecipare attivamente a questa iniziativa culturale, con l’auspicio di fare della lettura un’abitudine sociale condivisa e ben radicata nel nostro territorio.