Sacerdote e cittadini  “giardinieri” a Sala Consilina: da mesi si occupano delle aiuole in  località Sant’Antonio

E’ un bell’esempio di partecipazione e cura di beni di cui beneficia l’intera comunità, quello dato dal parroco don Luciano Laperuta, e da tre cittadini: Michele Campiglia, Pietro Mele e Michele Lopardo i quali da circa 4 mesi hanno provveduto a risistemare la aiuole della rotonda in località Sant’Antonio e ad occuparsi della cura del verde pubblico, ripristinandolo con cura e dedizione. “Un gesto questo, sottolineano il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano e l’Assessore all’Ambiente, Teresa Paladino, che racchiude un grande significato e che ci invita a volgere lo sguardo proprio sulle azioni semplici e su quanto queste possano avere una portata enorme sulla nostra comunità . Oggi è davvero importante parlare e agire con gentilezza, praticarla e renderla visibile, avendo rispetto e cura di tutto ciò che ci circonda Da dove cominciare? Dalle piccole cose e dalle piccole azioni che danno, come in questo caso, il buon esempio, perché solo attraverso l’esempio quotidiano seminiamo buone pratiche, nella speranza di creare un mondo migliore!”