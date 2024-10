Daniele Manzolillo confermato alla guida delle Acli di Salerno

Il percorso democratico avviato lo scorso 1° settembre, con le Assemblee delle singole strutture di base, è giunto a fine il 28 settembre con la celebrazione del 27° Congresso provinciale delle Acli di Salerno. A conclusione di questo iter, ieri si è insediato il nuovo Consiglio provinciale, confermando all’unanimità Daniele Manzolillo come Presidente provinciale per il prossimo mandato.

La decisione del Consiglio, presa nel rispetto delle previsioni statutarie, non è stata soltanto una conferma, ma una scelta condivisa che guarda alla continuità di un’azione sociale portata avanti con dedizione e competenza. Già nel 2020, Manzolillo era stato scelto per guidare l’associazione, forte della sua lunga militanza e della capacità di coniugare qualità umane e professionali, facendo sintesi tra le diverse anime del movimento. Con questa rinnovata fiducia, il presidente continuerà a traghettare il sodalizio salernitano in un’epoca di grandi cambiamenti.

Le Acli di Salerno, sotto la guida di Manzolillo, hanno affrontato con determinazione uno dei periodi più difficili della nostra storia recente, segnato dall’emergenza pandemica. Nonostante le sfide poste dal Covid-19, l’associazione non ha mai rinunciato alla sua missione di promozione sociale, tutela dei diritti e valorizzazione della cittadinanza attiva. L’impegno delle Acli è rimasto saldo nel sostenere la comunità locale, promuovendo i valori della democrazia, della giustizia sociale e della solidarietà.

Con oltre 80 anni di storia alle spalle, le Acli restano un punto di riferimento nel panorama associativo, capaci di coniugare tradizione e innovazione, sempre al servizio della comunità e dei suoi bisogni.